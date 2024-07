BR-Hörfunk erreicht täglich über sechs Millionen Hörer

München: Der Bayerische Hörfunk erreicht täglich mehr als sechs Millionen Hörer in Deutschland. Das hat die heute veröffentlichte Media Analyse ergeben. Nahezu jeder Zweite im Freistaat schaltet demnach an jedem Werktag mindestens ein BR-Programm ein. BAYERN 1 bleibt mit über 27 Prozent Tagesreichweite mit Abstand das meistgehörte Programm in Bayern. 3,2 Millionen Menschen schalten es bundesweit täglich ein. Beim jungen Publikum ist BAYERN 3 weiter besonders beliebt. Die Infowelle BR24 legte erneut zu. Werktäglich versorgt es 690.000 Menschen bundesweit mit Nachrichten und Hintergrundinformationen. Insgesamt hören wieder mehr Menschen Radio: Mit 77,3 Prozent Tagesreichweite werden die Werte der letzten Erhebungen deutlich übertroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2024 13:00 Uhr