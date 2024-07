Borrell boykottiert Ministertreffen in Budapest

Brüssel: Wie schon EU-Kommissionschefin von der Leyen hat auch der EU-Außenbeauftragte Borrell angekündigt, die ungarische Ratspräsidentschaft zu boykottieren. Ein Ministertreffen in Budapest sagte er im Alleingang ab. Als "symbolisches Signal" an Regierungschef Orban berufe er das informelle Außen- und Verteidigungsministertreffen Ende August in Brüssel ein, so Borrell. Und er fügte hinzu, dass er das nach einer kontroversen und langwierigen Debatte der EU-Außenminister alleine entschieden habe. Borrell reagierte damit auf Orbans nicht abgestimmte Reisen nach Kiew, Moskau, Peking und Washington, wo dieser Möglichkeiten für einen Frieden in der Ukraine erörtert hat. Ungarns Außenminister Szijjarto erklärte mit Blick auf den Boykott, das sei ja wie im Kindergarten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 07:00 Uhr