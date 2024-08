Börsen erholen sich nach gestrigen Turbulenzen

Frankfurt am Main: Nach den weltweiten Börsenturbulenzen gestern hat sich die Lage wieder etwas beruhigt. Der japanische Nikkei-Index hat nach dem Verlust von über zwölf Prozent wieder um zehn Prozent zugelegt. Der Dax ist nur noch leicht im Minus. Abzuwarten bleibt, wie sich die Kurse an der Wall Street entwickeln. Hier war der Dow Jones mit einem Minus von 2,6 Prozent aus dem Handel gegangen. Auslöser der Verunsicherung an den Aktienmärkten waren überraschend schlechte Wirtschaftsdaten aus den USA. Ein Analyst erklärte, die Anleger hätten gestern zeitweise die Nerven verloren. Ein anderer geht davon aus, dass die Nervosität auf den Börsenparketts erst einmal hoch bleiben dürfte - mit Schwankungen über Wochen oder Monate.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 13:00 Uhr