Bochum gewinnt Kellerduell gegen Heidenheim

Bochum: In der ersten Fußball Bundesliga hat der VfL Bochum sein Heimspiel gegen Heidenheim mit 2:0 gewonnen. Zum Abschluss der Hinrunde in der zweiten Liga konnte Jahn Regensburg zu Hause gegen Darmstadt 98 am Nachmittag 2:1 gewinnen. Beim Spiel Kaiserlautern gegen Köln hieß es am Ende 0:1. Die Kölner sind damit Herbstmeister und überwintern auf dem 1.Platz. Hannover 96 und Hertha BSC Berlin trennten sich 0:0. Beim Biathlon-Weltcup konnten gleich drei Deutsche aufs Podium fahren: Selina Grotian gewann den Massenstart der Frauen vor ihrer Teamkollegin Franziska Preuß. Bei den Männern fuhr Danilo Riethmüller auf Platz zwei, hinter dem Norweger Tarjei Bö.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 18:00 Uhr