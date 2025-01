Blitzgerät beschert Gemeinde Einnahmen von einer Million Euro

Kirchseeon: Ein Blitzer hat der Gemeinde bei München im vergangenen Jahr Einnahmen in Höhe von mehr als einer Million Euro beschert. Wie der Bürgermeister Jan Paeplow sagte, soll das Geld in den Haushalt fließen und dringend notwendigen Maßnahmen zugute kommen- wie der Sanierung des derzei geschlossenen Hallenbades. Seitdem der Blitzer vor einem Jahr hinter einem Kindergarten in Kirchseeon aufgestellt wurde, wurden rund 34.500 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit registriert.

