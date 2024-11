Blinken: Israel hat Ziele im Gaza-Krieg erreicht

Brüssel: US-Außenminister Blinken hält Israels selbstgesteckte Ziele im Gaza-Krieg für erreicht. Für Israel könnte das der Zeitpunkt sein, den Krieg zu beenden, so Blinken vor Journalisten in Brüssel. Ein Kriegsende sei auch die beste Möglichkeit, den Bedürfnissen der Menschen im Gazastreifen gerecht zu werden. Israels Verantwortung für die humanitäre Hilfe bestehe fort, so der US-Außenminister. Solange der Krieg andauere, seien echte und längere Kampfpausen nötig. So könne Hilfe effektiv bei denen ankommen, die sie brauchen. Blinken und die scheidende US-Regierung unter Präsident Biden hatten Israel schon zuvor aufgerufen, deutlich mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen zuzulassen. Ansonsten würden US-Militärhilfen zurückgehalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2024 13:00 Uhr