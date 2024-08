Blinken fordert Zurückhaltung von Iran und Israel

Washington: US-Außenminister Blinken hat Israel und den Iran aufgerufen, eine Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. Jeder in der Region müsse verstehen, dass weitere Angriffe das Risiko gefährlicher Folgen erhöhten, die man nicht vorhersagen und kontrollieren könne. Blinken appellierte zudem an den neuen Chef der radikalislamischen Hamas, Sinwar, eine Waffenruhe im Gazastreifen zu akzeptieren. Sinwar ist Nachfolger des bisherigen Hamas-Anführers Hanija, der vergangene Woche in Teheran getötet wurde. Der Iran macht Israel verantwortlich und hat mit Vergeltung gedroht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.08.2024 02:00 Uhr