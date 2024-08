Blauzungenkrankheit: Erster Fall in Bayern bestätigt

Aschaffenburg: In Bayern ist erstmals die Blauzungenkrankheit nachgewiesen worden. Sie ist nur für Tiere gefährlich und befällt Wiederkäuer wie Rinder und Ziegen. Wie das Umweltministerium in München am Abend mitteilte, wurde die Krankenheit in einem Betrieb in Aschaffenburg bei Schafen festgestellt. Bayern war das letzte Bundesland, das bisher nicht von der Tierseuche betroffen war. Das Friedrich-Loeffler-Institut empfiehlt Haltern, Tiere gegen die Krankheit impfen zu lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 22:00 Uhr