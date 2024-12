Bitcoin knackt erstmals 100.000-Dollar-Marke

Frankfurt: Ein Bitcoin kostet erstmals in seiner Geschichte an den Finanzmärkten mehr als 100.000 Dollar. Die Kryptowährung legte am Morgen bis zu 3 Prozent zu auf nunmehr 101.000 Dollar. Zuvor war bekannt geworden, dass der künftige US-Präsident Trump den kryptofreundlichen Anwalt Paul Atkins für den Vorsitz der US-Börsenaufsicht nominiert hat. Seit dem Sieg Trumps bei der US-Wahl hatten Anleger auf eine kryptofreundlichen US-Regierung und laxere Vorschriften gehofft. Kurz vor dem Wahlsieg Anfang November hatte ein Bitcoin noch knapp 68.000 Dollar gekostet und hat damit seitdem um rund 47 Prozent an Wert gewonnen. Ende 2018 war ein Bitcoin noch für unter 3.200 Dollar zu haben gewesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2024 05:00 Uhr