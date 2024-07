Biden will Wahlkampf nächste Woche fortsetzen

Washington: US-Präsident Biden will seinen Wahlkampf in der kommenden Woche wiederaufnehmen. Das kündigte seine Team-Managerin in einem Fernsehinterview an. Sie sagte, Biden sei entschlossener denn je, seinen Konkurrenten Trump zu besiegen. Zugleich räumte sie ein, dass die Unterstützung für Biden zurückgegangen sei. Es seien schwierige Wochen für das Wahlkampfteam gewesen. In Bidens eigener demokratischer Partei mehren sich die Stimmen, die seinen Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur fordern. Der Präsident wirkte zuletzt angeschlagen, aktuell leidet der 81-Jährige an einer Covid-Infektion.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 20:00 Uhr