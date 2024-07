Biden will nach Attentat Sturmgewehre verbieten lassen

Las Vegas: US-Präsident Biden hat nach dem Attentat auf seinen Vorgänger Trump erneut ein Verbot von Sturmgewehren gefordert. Auf einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Nevada mahnte er, mit halbautomatischen Gewehren seien schon so viele Menschen getötet worden. Schärfere Waffengesetze waren zuletzt auch am Widerstand der Republikaner gescheitert. Unterdessen gibt es bei den Demokraten eine neue Debatte um die Nominierung Bidens zum Präsidentschaftskandidaten. Mehrere Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus äußerten in einem Brief ihre Bedenken darüber, dass die Parteispitze schon im Juli virtuell abstimmen lassen will, statt wie geplant erst auf dem Parteitag im August.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2024 06:00 Uhr