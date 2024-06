Biden will keine Militärausbilder in die Ukraine schicken

Paris: Für seinen Vorschlag, westliche Militärausbilder in die Ukraine zu schicken, kann Frankreichs Präsident Macron nicht auf die Hilfe der USA setzen. Die USA teilten mit, sich nicht daran zu beteiligen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby, sagte, der US-Präsident bleibe dabei, keine amerikanischen Soldaten in die Ukraine zu schicken. Das Thema dürfte beim Treffen mit US-Präsident Biden im Elyséepalast heute eine Rolle spielen. Macron hatte sich nach einer Begegnung mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj für ein Bündnis zur Entsendung westlicher Militärausbilder in die Ukraine stark gemacht. Aus Sicht von Macron ist es effizienter, Soldaten auf ukrainischem Boden auszubilden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 10:00 Uhr