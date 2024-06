Biden und Trump liefern sich TV-Duell

Washington: Gut vier Monate vor der US-Präsidentschaftswahl haben sich der demokratische Amtsinhaber Biden und sein republikanischer Herausforderer Trump ihr erstes TV-Duell geliefert. In dem gut 90-minütigen, hitzigen Schlagabtausch überzogen sich beide mit Beleidigungen und bezichtigten sich gegenseitig, Lügner sowie der schlechteste Präsident aller Zeiten gewesen zu sein. Die Themenpalette reichte von Wirtschaftspolitik über Klimaschutz, Gesundheit bis hin zur Migration. Dabei wirkte der 81-jährige Biden angeschlagen, verhaspelte sich und sprach undeutlich mit heiserer Stimme. Aus dem Weißen Haus hieß später, Biden sei erkältet. Trump wiederum sparte nicht mit verbalen Attacken. In Umfragen deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Biden und Trump im Kampf um den Wiedereinzug ins Weiße Haus an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.06.2024 09:45 Uhr