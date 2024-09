Biden und Starmer beraten über Ukraine-Krieg

Washington: US-Präsident Biden und der britische Premier Starmer haben mit ihren Beratungen über die Lage in der Ukraine begonnen. Thema des Treffens sind auch die jüngsten Drohungen aus Moskau gegen die Nato. Russlands Präsident Putin hatte erklärt, eine Zustimmung des Westens zum Einsatz weitreichender Waffen gegen Ziele in Russland durch die Ukraine käme einem Kriegseintritt des Nordatlantik-Bündnisses gleich. Medien zufolge will Biden der Ukraine erlauben, britische und französische Raketen mit US-Technologie zu nutzen - nicht aber Geschosse, die von den USA selbst hergestellt wurden.

