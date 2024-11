Biden sagt Trump friedliche Amtsübergabe zu

Washington: Der scheidende US-Präsident Biden hat einen "friedlichen und geordneten" Übergang der Amtsgeschäfte auf seinen Nachfolger Trump zugesichert. In seiner ersten Rede seit dem Wahlsieg des Republikaners erklärte Biden in Washington, es sei notwendig, die äußert hart geführte politische Auseinandersetzung zu beruhigen. Wörtlich sagte Biden: "Ich hoffe, dass wir, egal wen Sie gewählt haben, einander nicht als Gegner, sondern als amerikanische Mitbürger betrachten können." Die Wahl habe gezeigt, dass das Wahlsystem der USA integer, fair und transparent sei und man darauf vertrauen könne. Biden lobte seine unterlegene Vizepräsidentin Harris. An seine Demokraten gerichtet sagte er, Rückschläge seien zwar unvermeidlich, man dürfe jedoch nie aufgeben. Trump wird am 20. Januar das Präsidentenamt übernehmen.

