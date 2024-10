Biden ruft Bewohner Floridas zur Flucht vor Hurrikan "Milton" auf

Washington: US-Präsident Biden hat die Bewohner Floridas eindringlich aufgerufen, sich vor dem herannahenden Hurrikan "Milton" in Sicherheit zu bringen. Es gehe um Leben und Tod, so Biden, und das sei keine Übertreibung. Der Wirbelsturm wird wohl am Abend an Floridas Küste auf Land treffen. Ein Hurrikan-Experte warnte, der Region Tampa mit ihren drei Millionen Einwohnern drohe eine doppelt so hohe Sturmflut wie die durch den Sturm "Helene" vor zwei Wochen. Biden hatte wegen des Hurrikans seine Teilnahme am westlichen Strategie-Treffen zur Ukraine am Wochenende in Berlin abgesagt. Bundeskanzler Scholz sagte, es wäre ein sehr wichtiges Treffen geworden, aber es werde ja nachgeholt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 12:00 Uhr