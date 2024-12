Biden kündigt weitere Waffenhilfe für Ukraine im Wert von 2,5 Milliarden Dollar an

Washington: US-Präsident Biden hat eine weitere Waffenlieferung für die Ukraine im Wert von 2,5 Milliarden Dollar angekündigt. Es handelt sich um ein Paket, dass der US-Kongress bereits freigegeben hat. Biden erklärte, er werde bis zum Ende seiner Amtszeit daran arbeiten, die Position der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu stärken. Das Pentagon habe bereits mit der Auslieferung von Munition, Raketen und Panzern begonnen. Am 20. Januar tritt der gewählte Präsident Trump sein Amt an. Er hat angekündigt, die Waffenhilfe für die Ukraine zumindest einzuschränken und den Krieg zu beenden. Wie das geschehen soll, sagte Trump nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2024 16:15 Uhr