Biden kämpft gegen Zweifler in der eigenen Partei

Washington: US-Präsident Biden hat Mitglieder seiner Partei beschuldigt, ihn zur Aufgabe der Wiederwahlkandidatur drängen zu wollen. Dennoch werde er im Rennen bleiben, sagte Biden bei einer Veranstaltung in Wisconsin. In einem Fernsehinterview fügte er später an, nur "der allmächtige Gott" könne ihn aus dem Rennen drängen. Bei den Demokraten mehren sich die Stimmen derer, die den Präsidenten zum Verzicht auf die Kandidatur aufrufen. Laut der "Washington Post" will der einflussreiche Senator Warner seine demokratischen Amtskollegen am Montag dazu auffordern, Biden zu einem Ausstieg zu bewegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.07.2024 03:00 Uhr