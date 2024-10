Biden ist in Deutschland gelandet

Berlin: US-Präsident Biden ist am späten Abend zu seinem Kurzbesuch in Deutschland auf dem Berliner Flughafen gelandet. Heute Vormittag wird er erst von Bundespräsident Steinmeier in Schloss Bellevue empfangen und mit der Sonderstufe des Großkreuzes des Bundesverdienstordens ausgezeichnet - die höchste deutsche Ehrung. Damit sollen Bidens Verdienste um die deutsch-amerikanische Freundschaft und das transatlantische Bündnis gewürdigt werden, teilte das Bundespräsidialamt mit. Anschließend ist der US-Präsident bei Bundeskanzler Scholz zu Gast. Beide wollen auch Gespräche führen mit Frankreichs Präsident Macron und dem britischen Premier Starmer. Themen des Vierertreffens dürften die Kriege in Nahost und in der Ukraine sein. Jetzt sei der Punkt, wo man gemeinsam versuche, Schlussfolgerungen zu ziehen für das weitere Vorgehen, sagte Scholz im Vorfeld.

