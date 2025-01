Biden bezeichnet Geiselfreilassung als wichtigen Schritt

Washington: Der scheidende US-Präsident Biden hat die Freilassung weiterer Geiseln aus dem Gazastreifen und die Waffenruhe als wichtigen Schritt gewürdigt. Um die Waffenruhe aufrechtzuerhalten, seien jedoch Beharrlichkeit, anhaltende Unterstützung und der Glauben an Diplomatie, gestützt durch Abschreckung notwendig, so Biden. Unterdessen haben Einwohner von Rafah im Süden des Gazastreifens ihre Häuser in Augenschein genommen. Einige fanden allerdings nur noch Ruinen vor. In Chan Junis zeigen Drohnenaufnahmen aus den ersten Stunden der Waffenruhe eine graue und verwüstete Landschaft. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist ein Großteil der Infrastruktur des Gazastreifens beschädigt oder zerstört.

