Biden besucht Deutschland im Oktober

Berlin: US-Präsident Biden kommt Mitte Oktober für drei Tage nach Deutschland. Das hat das Weiße Haus am Abend bestätigt. Es ist der erste offizielle Deutschland-Besuch in seiner vierjährigen Amtszeit, Biden hat allerdings an Gipfeltreffen in Garmisch-Partenkirchen und Ramstein teilgenommen. Zuletzt war 2016 der damalige US-Präsident Obama zu einem Staatsbesuch nach Berlin gereist. Bidens Amtszeit endet im Januar.

