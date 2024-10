Biden bekommt den höchsten deutschen Orden

Berlin: US-Präsident Biden ist am späten Abend zu seinem Kurzbesuch in Deutschland auf dem Berliner Flughafen gelandet. Am Vormittag wird er von Bundespräsident Steinmeier in Schloss Bellevue empfangen und mit dem Großkreuz des Bundesverdienstordens ausgezeichnet - der höchsten deutschen Ehrung. Anschließend ist der US-Präsident zu Gast bei Bundeskanzler Scholz. Beide wollen auch Gespräche führen mit Frankreichs Präsident Macron und dem britischen Premier Starmer. Scholz sagte, es gebe viel zu besprechen, etwa den noch nicht ganz ausverhandelten 50-Milliarden-Dollar-Kredit für die Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2024 09:00 Uhr