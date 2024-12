Biden begnadigt seinen Sohn Hunter

Washington: Entgegen bisheriger Aussagen hat der scheidende US-Präsident Biden seinen Sohn Hunter nun doch begnadigt. Der 54 Jahre alte Hunter hatte sich nach einem Schuldspruch wegen Verstößen gegen das Waffenrecht auch in einem zweiten Verfahren wegen verschiedener Steuervergehen schuldig bekannt. Das Strafmaß in beiden Fällen sollte in diesem Monat verkündet werden. Die Begnadigung umfasst aber nicht nur die beiden bekannten Anklagen, sondern auch jegliche andere Vergehen, die Hunter Biden mutmaßlich von Anfang 2014 bis Ende 2024 gegen die Vereinigten Staaten verübt haben soll. Der Präsident sagte, sein Sohn sei von der Justiz ungerecht behandelt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 15:00 Uhr