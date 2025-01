BFS Baur Fulfillment Solutions schließt Logistik-Sparte in Weismain

Weismain: Hunderte Arbeitsplätze gehen im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels verloren. Das Logistikunternehmen BFS Baur Fulfillment Solutions schließt seine Logistik-Sparte in Weismain. Wie ein Sprecher der Baur-Gruppe dem BR bestätigte, wird den 429 Mitarbeitern zum Ende des Monats betriebsbedingt gekündigt. Ein Grund seien Überkapazitäten im Bereich Logistik. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite hätten einen Interessensausgleich und Sozialplan vereinbart. Die Beschäftigten wurden kurz vor Weihnachten informiert. BFS beschäftigt derzeit noch rund 1.500 Mitarbeiter an sechs Standorten in Oberfranken, zum Beispiel in Neustadt bei Coburg, Bayreuth und Burgkunstadt, wo sich auch der Sitz des Unternehmens befindet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 13:00 Uhr