Betriebsrat kündigt Widerstand gegen Schließung von VW-Werken an

Wolfsburg: Der Betriebsrat von Volkswagen will die drohende Schließung von drei Werken mit aller Macht bekämpfen. Die Vorsitzende Carvallo sagte in Wolfsburg unter dem Beifall von VW-Mitarbeitern wörtlich: "Legt euch nicht mit uns an!" Der Chef der IG Metall Niedersachsen, Gröger, fügte hinzu, statt Kahlschlagfantasien erwarte man von VW tragfähige Zukunftskonzepte. Nach Angaben des Betriebsrats würden den geplanten Werksschließungen hierzulande mehrere zehntausend Arbeitsplätze zum Opfer fallen. Die verbleibenden Beschäftigten sollen erhebliche Lohnkürzungen hinnehmen. Der Konzern äußerte sich selbst nicht zu den Plänen. VW hat mit einer massiven Absatzkrise zu kämpfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 00:00 Uhr