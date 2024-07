Beschwerden über jugendgefährdende Inhalte im Netz waren 2023 auf Höchststand

Berlin: Im vergangenen Jahr sind so viele illegale oder jugendgefährdende Inhalte im Internet gemeldet worden wie noch nie. Das gab die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter bekannt. Sie zählte rund 30.500 Fälle, das sind doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Fast 60 Prozent der Beschwerden bezogen sich auf Darstellungen sexualisierter Gewalt an Minderjährigen. Insgesamt waren knapp drei Viertel aller Beschwerden gerechtfertigt, weil der Inhalt gegen deutsche Jugendschutzgesetze verstoßen hat.

