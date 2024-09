Besatzung der "Polaris Dawn" kehrt zur Erde zurück

Cape Canaveral: Die erste private Weltraummission "Polaris Dawn" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk soll heute früh zu Ende gehen. Um vorraussichtlich 9 Uhr 36 unserer Zeit soll die Kapsel mit den vier Astronauten im Golf von Mexiko nördlch von Key West im US-Bundesstaat Florida landen. Die vierköpfige Besatzung unter der Führung des Milliardärs Jared Isaacman war am Dienstag von Cape Canaveral aus ins All gestartet und hatte sich dabei zeitweise bis zu 1400 Kilometer von der Erde entfernt aufgehalten. Am Donnerstag hatten zwei Astronauten der "Polaris Dawn" einen Außeneinsatz absolviert, um neue Hightech-Raumfahrtanzüge zu testen.

