Berufungsgericht bestätigt Urteil gegen Trump

New York: Ein Bundesberufungsgericht in den USA hat das Urteil einer Jury gegen den künftigen Präsidenten Trump wegen sexuellen Missbrauchs bestätigt. Die Geschworenen waren im Mai vergangenen Jahres zu dem Ergebnis gekommen, dass Trump eine Kolumnistin in den 90er Jahren in der Umkleidekabine eines Kaufhauses missbraucht hatte. Bestätigt wurde auch die Entscheidung, dass der Frau eine Entschädigung von fünf Millionen Dollar zugesprochen wird. Die Argumente von Trumps Anwälten, der Richter habe den Prozess negativ beeinflusst, wies das Berufungsgericht zurück. Trumps Sprecher sagte, seine Wähler verlangten ein sofortiges Ende der Verwendung des Justizsystems als politische Waffe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 00:00 Uhr