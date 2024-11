Berliner Hedwigs-Kathedrale ist nach Sanierung wieder geöffnet

Berlin: Mit einem Gottesdienst ist die Hedwigs-Kathedrale im Zentrum der Bundeshauptstadt wiedereröffnet worden. Sechs Jahre war die älteste und bekannteste katholische Kirche Berlins wegen Umbauten geschlossen. In seiner Predigt sagte der Berliner Erzbischof Koch, die kreisförmige Architektur der Kathedrale symbolisiere den Wert der Hoffnung und des Miteinanders. Der Berliner Regierende Bürgermeister Wegener sprach von einem besonderen Gebäude. In Zeiten von Kriegen und Krisen brauche man mehr Glauben, Hoffnung und Zusammenhalt. Die Sanierung der 1773 geweihten Hedwigs-Kathedrale hat gut 44 Millionen Euro gekostet. Sie war die erste katholische Kirche, die in Berlin nach der Reformation gebaut werden durfte.

