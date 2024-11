Berlin will Schritte nach Haftbefehl gegen Netanjahu prüfen

Budapest: Nach dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu will die Bundesregierung alle weiteren Schritte gewissenhaft prüfen. Regierungssprecher Hebestreit sagte, konkrete Entscheidungen stünden erst an, wenn ein Aufenthalt von Netanjahu in Deutschland absehbar sei. Der ungarische Regierungschef Orban hat angekündigt, dass er den Haftbefehl ignorieren will. Er hat Netanjahu ganz bewusst nach Budapest eingeladen. Orban warf dem Internationalen Strafgerichtshof in einem Radiointerview vor, sich zu politischen Zwecken in einen laufenden Konflikt einzumischen und damit Öl ins Feuer zu gießen.

