Berlin gedenkt der Opfer des Breitscheidplatz-Anschlags

Berlin: Am Abend hat die Hauptstadt an die 13 Todesopfer des islamistischen Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplalz vor acht Jahren erinnert. Die Namen der Opfer wurden an der Stelle verlesen, an der der Attentäter damals einen Sattelschlepper in die Besuchermenge auf dem Weihnachtsmarkt gesteuert hatte. Der evangelische Landesbischof Stäblein rief dazu auf, gegen Terror zusammenzustehen. Terror und Brutalität, in wessen Namen auch immer, dürften nicht die Macht über uns haben - auch die Angst nicht. Die Opfer des Anschlags kamen aus Deutschland, Polen, Israel, Italien, der Ukraine und Tschechien.

