Bericht sieht deutsches Bildungssystem stark unter Druck

Berlin: In Deutschland verlassen nach wie vor zehntausende junge Menschen die Schule ohne einen Abschluss. Das geht aus dem Nationalen Bildungsbericht hervor, der in Berlin im Beisein von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger vorgestellt wurde. Den Angaben zufolge lag der Anteil der Schüler ohne Abschluss zuletzt bei knapp sieben Prozent. Im Vorjahr waren es noch gut sechs Prozent. Die eigentliche Zahl dürfte noch höher liegen: Jugendliche, die während des Schuljahres abgehen, werden nicht mitgezählt. Als die größten Herausforderungen im deutschen Bildungssystem bezeichneten die Studienautoren neben der Zuwanderung das fehlende Personal. In den Schulen werde verstärkt auf sogenannte Quereinsteiger zurückgegriffen. Im vergangenen Jahr hatten demnach von rund 35.000 neu eingestellten Pädagogen zwölf Prozent keine klassische Lehramtsausbildung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2024 21:00 Uhr