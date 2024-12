Bergwacht Bayern strukturiert Verwaltungsebenen um

Bad Tölz: Die Bergwacht Bayern strukturiert ihre Regionen um. Bisher gab es sieben, ab 2025 sollen es nur noch sechs sein. Ursprünglich orientierten sich die Verwaltungsebenen an den natürlichen Gebirgsregionen des Freistaats, das passt laut Bergwacht aber nicht mehr zum Einsatzaufkommen. Daher werden in Franken die Verwaltungseinheiten Frankenjura, Röhn-Spessart und Fichtelgebirge zusammengeführt. Oberbayern hingegen gewinnt eine Region dazu: Die bisher größte Einheit - die Region Hochland - wird in Ost und West aufgeteilt, mit Rettungsleitstellen im Oberland und in Rosenheim. Die Region umfasste bisher das Gebiet von den Ammergauer Alpen über Wetterstein und Karwendel bis zur Kampenwand. Das Vorhaben schlägt hohe Wellen, weil die fränkischen Bergwachtler befürchten, Einfluss zu verlieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 06:00 Uhr