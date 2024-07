Bergsteiger in höchster Not aus Felswand gerettet

Ruhpolding: Die Bergwacht hat einen 61-jährigen Bergsteiger aus einer lebensbedrohlichen Situation am Sonntagshorn in den Chiemgauer Alpen gerettet. Wie die Bergwacht Ruhpolding heute bekanntgab, war der Mann am Freitagvormittag zu einer Tour aufgebrochen und hatte sich in der Nordwand verstiegen. Nachdem er die Nacht in der Felswand verbracht hatte, wurde er gestern früh von einem Passanten entdeckt. Einsatzkräfte konnten den Mann, der direkt über einer Abbruchkante hing, sichern und ins Tal bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 21:00 Uhr