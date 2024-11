Beratungen der UN-Klimakonferenz beginnen in Baku

Baku: Knapp 200 Staaten beraten ab heute auf der UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan darüber, wie die Erderwärmung begrenzt werden kann. Im Fokus der zweiwöchigen Konferenz stehen neue Finanzzusagen an arme Länder. Umweltorganisationen fordern, dass die reichen Industriestaaten jährlich mindestens eine Billion US-Dollar zahlen. Bisher haben die Industriestaaten zugesagt, den Ländern des globalen Südens jährlich 100 Milliarden Dollar für den Klimaschutz bereitzustellen. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sind die Ewartungen an die Konferenz gering. Bereits nach seinem ersten Wahlsieg 2016 hatte Trump angeordnet, dass die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen, und den selben Schritt hat er jetzt erneut angekündigt. In diesem Jahr hat sich der Planet erstmals um mehr als 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit aufgeheizt.

