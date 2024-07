BER-Betrieb läuft nach IT-Panne wieder, Diskussion um die Folgen

Berlin: Nach der großen weltweiten IT-Störung gestern normalisiert sich der Flugverkehr weltweit nach und nach. Mehrere Fluggesellschaften in den USA sowie in Asien teilten mit, dass sie ihren Betrieb wieder aufgenommen hätten. Auch am Berliner Flughafen verliefen die Abfertigungen wieder "reibungslos", erklärte ein Sprecher. Diskutiert wird nun, wie solche Ausfälle im IT-Bereich künftig zu verhindern sind. Die Chefin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Plattner, sagte, es müsse bei Herstellern deutlicher auf die Qualität der Produkte geachtet werden. Der bayerische Digitalminister Mehring wünscht sich für die Zukunft eine große IT-Firma in der EU als Gegengewicht zu den dominierenden US-Konzernen. In dem Zusammenhang sprach Mehring von einem europäischen Cyber-Airbus, nach dem Vorbild des Flugzeugkonzerns.

