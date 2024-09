Beim Oktoberfest ist heute Familientag

München: Beim Oktoberfest ist heute der sogenannte „Familientag“. Damit gelten an den Fahrgeschäften und Imbissbuden von zwölf bis 19 Uhr reduzierte Preise, ebenso in den großen Zelten bei den Kindermenüs. Während des gesamten Fests befindet sich im östlichen Teil der Theresienwiese außerdem das „Familien-Platzl“. In den Biergarten darf man selbst Essen mitbringen. Zudem gibt es dort einen Wickelraum und Kinderwagen-Parkplätze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2024 06:00 Uhr