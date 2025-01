Beim Neujahrsspringen führt Daniel Tschofenig aus Österreich

Garmisch-Partenkirchen: Beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee führt nach dem ersten Durchgang der Österreicher Daniel Tschofenig, der nun auch in der Gesamtwertung den ersten Platz belegt. Dahinter folgt sein Teamkollege Michael Hayböck, dem mit 145 Metern in Garmisch-Partenkirchen ein Schanzenrekord gelang. Der Deutsche Pius Paschke verlor im Kampf um den Gesamtsieg an Boden und kam nur auf den 16. Platz. Auf einen Podestplatz hoffen darf dagegen Karl Geiger aus Oberstdorf, der nach dem ersten Durchgang den fünften Rang belegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 16:00 Uhr