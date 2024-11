Bei Spiel Frankreich-Israel bleiben größere Zwischenfälle aus

Paris: Beim Fußballspiel Frankreich gegen Israel sind die befürchteten Ausschreitungen ausgeblieben. Journalisten berichteten von einer überwiegend fröhlichen und gelösten Stimmung am Rande der Partie, die torlos endete. Lediglich in der ersten Hälfte mussten demnach Ordner kurzzeitig auf der Tribüne eingreifen. Israels Trainer Shimon bedankten sich bei Frankreich für die Sicherheitsvorkehrungen, die er als außergewöhnlich und fantastisch bezeichnete. Nach offiziellen Angaben waren rund 4.000 Polizisten im Einsatz. Sie eskortierten unter anderem die israelischen Fans zum Spielort. Vor einer Woche war es in Amsterdam bei einem Europa-League-Spiel zu judenfeindlichen Übergriffen gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 07:00 Uhr