Bei neuen Windrädern gibt es laut Habeck einen Bieterrekord

Berlin: Bei den Geboten für Ausschreibungen für neue Windräder gibt es laut Bundeswirtschaftsministerium eine Rekord-Beteiligung. Ressort-Chef Habeck sagte, aktuell gehe es um Anlagen mit einer Leistung von 2,7 Gigawatt. Hier gebe es so viele Gebote wie nie zuvor. Das liege auch daran, dass die Regierung zuletzt Genehmigungsverfahren vereinfacht und damit beschleunigt habe. Die Netzagentur dürfte in einigen Wochen entscheiden, welche Bieter Zuschläge bekommen. Ende letzten Jahres gab es in Deutschland mehr als 28-tausend Windkraftanlagen mit einer Leistung von zusammen rund 61 Gigawatt. Nach Branchenangaben war zu dem Zeitpunkt die Windenergie mit 26,5 Prozent Anteil an der Stromerzeugung der wichtigste Energieträger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 18:00 Uhr