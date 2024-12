Bei Messer-Attacke in Berlin gibt es zwei Verletzte

Berlin: Im Stadtteil Charlottenburg sind bei einer Messer-Attacke zwei Männer verletzt worden. Nach Angaben der Berliner Polizei kamen sie in ein Krankenhaus. Einer von ihnen konnte die Klinik bereits wieder verlassen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Den Ermittlern zufolge gibt es Hinweise, dass er psychisch krank ist. Wie es hieß, griff der Täter gegen Mittag zunächst in einem Supermarkt einen Mann an, wenig später dann den zweiten Mann vor einem Hotel. Nach Medieninformationen stürzten sich schließlich mehrere Passanten auf den Täter und konnten ihn überwältigen.

