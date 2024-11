Bei Explosion vor Gericht in Brasilien stirbt ein Mann

Brasilia: Vor dem Obersten Gerichtshof sind in der brasilianischen Hauptstadt zwei Sprengsätze explodiert. Nach Medienberichten sprengte sich dabei ein mutmaßlicher Attentäter selbst in die Luft. Es soll sich um einen Politiker aus Südbrasilien handeln: Offenbar gehörte er der Partei des ehemaligen Präsidenten Bolsonaro an. Eine erste Explosion ereignete sich auf einem Parkplatz neben dem Gericht. Dabei ging das Auto des mutmaßlichen Attentäters in Flammen auf. Wenige Sekunden später detonierte ein zweiter Sprengsatz. In sozialen Netzwerken hatte der Mann seine Tat angekündigt. Das Oberste Gericht wird seit Jahren von Bolsonaro-Anhängern kritisiert. Der Ex-Präsident selbst hatte dem Gericht vorgeworfen, seine Amtsführung behindert zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2024 10:15 Uhr