Bei der Fußball-EM trifft Kroatien auf Albanien

Hamburg: Bei der Fußball-Europameisterschaft spielt am Nachmittag der WM-Dritte Kroatien gegen Albanien. Laut Norddeutschem Rundfunk versammelten sich bereits am Vormittag tausende Kroatien-Fans auf der Reeperbahn, die daraufhin vorübergehend für den Autoverkehr gesperrt wurde. Um 18 Uhr trifft dann die deutsche Mannschaft auf Ungarn. Zehntausende Fans beider Teams zogen am Nachmittag friedlich und feiernd durch die Innenstadt von Stuttgart, dem Austragungsort. Bundestrainer Nagelsmann mahnte sein Team, trotz des Siegs im Auftaktspiel gegen Schottland das Beste zu geben. Um 21 Uhr treffen dann noch Schottland und die Schweiz aufeinander.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 15:00 Uhr