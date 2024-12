Bei den Paketdienstleistern in Bayern wird gestreikt

München: Seit dem Abend wird in der Speditions- und Logistikbranche in Bayern wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Warnstreik aufgerufen, nachdem Gespräche mit den Arbeitgebern in der dritten Runde ergebnislos geblieben waren. Der Ausstand fällt in die heiße Phase kurz vor Weihnachten, in der besonders viele Pakete ausgeliefert werden müssen, und soll insgesamt bis zum 23. Dezember dauern. Er betrifft vor allem Unternehmen der Paketbranche wie UPS, Hermes, FedEx und DPD. Der Marktführer DHL ist ausgenommen, dort gilt ein anderer Tarifvertrag. Der Landesverband Bayerischer Spediteure hatte zuletzt sechs Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung angeboten, Verdi hat das aber wegen der langen Laufzeit von 25 Monaten abgelehnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2024 06:00 Uhr