Bei den Olypmischen Spielen läuft der Frauen-Marathon

Paris: Bei den Olympischen Spielen hat der letzte Wettkampftag mit dem Frauen-Marathon begonnen. Auch drei Deutsche sind dabei: Neben der Regensburgerin Domenika Mayer starteten Melat Kejeta und Laura Hottenrott aus Kassel. Die Favoritinnen kommen allerdings aus Äthiopien und Kenia. Chancen auf eine Medaille hat heute die deutsche Bahnrad-Sprinterin Lea Sophie Friedrich. Und die deutschen Handballer spielen am Mittag in Lille um Gold: Gegner im Finale ist Weltmeister Dänemark. Am späten Abend hatten die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler aus Hamburg das Finale gegen Schweden verloren und Silber geholt. Heute Abend enden die Olympischen Spiele mit einer großen Abschlussfeier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 09:00 Uhr