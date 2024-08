Bei Brand einer Lagerhalle In Unterfranken entsteht Millionenschaden

Untermerzbach: Ein Blitzschlag hat wohl zu dem Brand einer Lagerhalle in Unterfranken geführt, bei dem ein Millionenschaden entstanden ist. Die Polizei stützt sich bei ihrer Einschätzung auch auf Aussagen von Anwohnern. Sie hatten gesehen, wie der Blitz in die Halle in Untermerzbach im Landkreis Haßberge einschlug. Darin waren 60 bis 70 Autos abgestellt - darunter offenbar auch wertvolle Oldtimer. Das Unwetter gestern Nachmittag hatte in Franken zu hunderten Einsätzen geführt. Rund um Nürnberg und Fürth standen Straßen und Unterführungen unter Wasser, in einigen Orten fiel zweitweise der Strom aus.

