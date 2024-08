Bei Angriff in Gaza-Stadt werden mehr als 90 Menschen getötet

Tel Aviv: Bei einem Angriff der israelischen Armee auf eine Schule im Gazastreifen sind zahlreiche Menschen getötet worden. Laut der von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsbehörde gab es mehr als 90 Todesopfer. In der Schule seien Flüchtlinge untergebracht gewesen. Die israelische Armee nannte die Opferzahlen übertrieben. Ihren Angaben zufolge hatte die Hamas in der Schule eine Kommandozentrale eingerichtet. Scharfe Kritik an dem Angriff kam aus Jordanien und Ägypten. Das Außenministerium in Kairo nannte den Luftangriff auf die Schule einen klaren Beweis dafür, dass es auf israelischer Seite keinen Willen gebe, den Krieg im Gaza-Streifen zu beenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 13:00 Uhr