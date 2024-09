Behörden vermuten terroristisches Motiv nach Messerangriff in Rotterdam

Den Haag: Nach dem tödlichen Angriff im niederländischen Rotterdam gestern geht die Staatsanwaltschaft von einem terroristischen Motiv aus. Die Ermittlungen hätten Hinweise darauf geliefert, heißt es in einer Mitteilung. Der 22jährige Verdächtige, der gestern abend festgenommen wurde, habe mehrfach "Allahu akbar" gerufen. Am Montag werde Anklage erhoben. Die Ermittlungen dauerten aber an. Ausdrücklich schloss die Staatsanwaltschaft andere Motive nicht aus. Passanten und die Polizei hatten den Verdächtigen gestern abend überwältigt, nachdem er zwei Personen in Rotterdam mit Messern angegriffen hatte. Eine davon verletzte er tödlich.

