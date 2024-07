Behörden in Frankreich melden hohe Wahlbeteiligung

Paris: Bei der Stichwahl in Frankreich verzeichnen die Behörden eine hohe Beteiligung. Sie lag am Mittag bei gut 26 Prozent. Damit war sie noch etwas höher als bei der ersten Runde vor einer Woche und um sieben Prozentpunkte höher als in der Stichwahl 2022. Nach dem französischen Wahlrecht dürfen im zweiten Durchgang alle Kandidaten antreten, die beim ersten Mal mindestens 12,5 Prozent der Stimmen erreicht haben. Dennoch haben sowohl die Linke als auch die liberale Partei von Präsident Macron einen Teil ihrer Kandidaten zurückgezogen. So wollen sie ihre Kräfte bündeln, um einen Erfolg des rechtspopulistischen Rassemblement National noch zu verhindern. Ob die Rechnung aufgeht, werden die Hochrechnungen ab 20 Uhr zeigen. Im ersten Wahlgang sind nur 76 Mandate vergeben worden. Offen sind noch über 500 Wahlkreise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 14:00 Uhr