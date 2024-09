Behörden erklären ganz Niederösterreich zum Katastrophengebiet

Wien: Die Hochwasserlage in Niederösterreich verschärft sich zunehmend. Das gesamte Bundesland rund um Wien wurde zum Katastrophengebiet erklärt, nachdem die Pegel mehrerer Flüsse extrem ansteigen und etliche bereits über die Ufer getreten sind. Mancherorts drohen Hänge abzurutschen, weil die Böden völlig durchweicht sind. Die Bewohner flussnaher Straßen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Besonders betroffen ist das Gebiet entlang des Kamp und der Krems, die in die Donau fließen. Der Stausee Ottenstein droht überzulaufen. Die ÖBB stellte den Zugverkehr auf einer Strecke von 25 Kilometern entlang der Donau ein, in Wien wurden einige U-Bahnlinien gesperrt. Kritisch ist die Lage auch im Osten Tschechiens an der Grenze zu Polen entlang der Olsa, ein Nebenfluss der Oder. Mehrere tausend Menschen mussten evakuiert werden. Entspannung ist nicht in Sicht, da es noch bis Montag weiter regnen soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 09:00 Uhr